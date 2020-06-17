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Ormanlık alanda çıkan yangında arı kovanları zarar gördü

Balıkesir’in Havran ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında arı kovanları zarar gördü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında arı kovanları zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Hallaçlar Mahallesi yol kavşağı yakınlarında yangın çıktı. Kısa sürede bayır araziye yayılan yangın zeytinlik alanların yakınında bulunan çam ağaçlarını etkiledi. Bölgede bulunan arı kovanları zarar gördü. Yangında 2 arı kovanı yandı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Yaklaşık 4 dönüm arazi yangından etkilenirken, bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

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