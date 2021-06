Ortaokul öğrencileri Başkan Avcı ile çevrimiçi görüştü

Zağnospaşa Ortaokulu tarafından 2019-2021 yılları arasında yürütülen Dünyamız İçin Harekete Geç (Look Alive! For Our World) Erasmus+ projesi kapsamında yerel yönetimler ile bir araya gelme etkinliği çerçevesinde Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Daha Güzel Bir Çevre İçin Çözüm Önerileri" konulu çevrimiçi söyleşide öğrenciler İle bir araya geldi.

İngilizce Öğretmeni Huriye Gündüz koordinatörlüğünde sürdürülen "Dünyamız için Harekete Geç" Erasmus+ projemiz kapsamında gerçekleştirilen söyleşiye Okul Müdürü Cüneyd Akçura, projede görevli öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin önerilerini dinleyen ve sorularına cevap veren Başkan Hasan Avcı, belediyenin çalışmalarını öğrenciler ile paylaşarak, çevre ile ilgili her konuda destek olacaklarını belirtti.