Ortaokul öğrencilerinden iyilik projesi

Erdek A.V.Ç. Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünce ''Elimden Gelen Budur'' sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin hayatını değiştirdi.

Projede gönüllü olan ortaokul öğrencileri, iyilik ve yardımlaşma adına herkese örnek teşkil edecek çalışmalara imza attılar. Ortaokul öğrencileri “Elimden Gelen Budur” isimli projeyle el emekleriyle yaptıkları bileklik, kolye, küpe, toka ve kitap ayraçlarını okuldaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine satarak elde ettikleri kazanç ile aldıkları çeşitli hediyeleri ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtarak sevinçlerine ortak oldular, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yatan çocuklara çeşitli hediyeler alarak onları mutlu ediyorlar. Bazı haftalar da sokak kedilerine mama satın alarak onların beslenmelerine katkıda bulundular.

Proje hakkında değerlendirme yapan okul görevlileri, yaptıkları açıklamada “Elimden Gelen Budur" projesinin öğrencilerde yardımlaşma, işbirliği, iyilik yapma, çevresine karşı duyarlı olmayı geliştirmeyi amaçladığını dile getirdiler.