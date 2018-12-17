Ortaokul öğrencilerinden “Mektup Kardeşliği”

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Karşıyaka Ortaokulu öğrencileri tarafından Bengi projesi kapsamında “Mektup Kardeşliği” projesi başlatıldı. Proje başlangıcında öğrenciler, Çanakkale ilinde belirlenen bir okuldaki arkadaşlarına ilk mektuplarını yazdılar.

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve Erdek İlçe Gençlik Spor Müdürü Salman Koçu'nun da katıldığı proje başlangıcında, öğrenciler projenin içeriği, amaçları ve izlenecek yollarla ilgili bilgileri içeren bir sunum yaptıktan sonra, öğrenciler yazdığı mektupları, okula gelen posta ekibine postalanmak üzere teslim etti.

Proje kapsamında okul öğrencileri, belirlenen bir okuldaki öğrencilerle mektup yoluyla diyalog kurarak tanışacaklar ve yapılacak etkinliklerle aralarındaki bağları güçlendirecekler. Oluşan bu zeminde öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma duyguları geliştirilmesi amaçlanıyor.