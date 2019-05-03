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Ortaokul öğrencilerinden yıl sonu konseri

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu yıl sonu konser etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu yıl sonu konser etkinliği düzenledi.


Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi kapsamında, Müzik Öğretmeni Erhan Akkılıç koordinatörlüğünde 42 korist ve 12 gitaristtin hazırladığı “İçimizdeki Müziğe Kulak Ver” müzik dinletisi izleyenlerden tam not aldı. 80'li yılında dillerden ve gönüllerden düşmeyen Sinan Çetin'in yönetmenlik yaptığı ilk film olan Çiçek Abbas film müziği, Aşık Veysel'den Uzun İnce Bir Yolcuyum, Bora Ayanoğlu'ndan Ay yüzlüm gibi unutulmaz şarkıları çalarak seslendiren koro son şarkılarında günümüz pop müziklerine değin birçok eserler sergilediler. Koro şefliğini Türkçe Öğretmeni Miray İşlerin yönettiği koro son şarkıda dakikalarca alkışlandı. Günün sonunda okul Müdürü Semih Sancar Çakan müzik öğretmeni ve koro şefine çiçek takdim etti.

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