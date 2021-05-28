Ortaokulu öğrencilerine e Twinning Projesi desteği

Erdek İlçesi kırsal Çakıl Mahallesi'nde bulunan Recep Ahmet Mercan Ortaokulu'nda, e Twinning Projeleri kapsamında başlatılan “Being Digital With English / Ingilizce ile Dijital Olmak” Başlikli proje başarıyla devam ediyor.

Recep Ahmet Mercan Ortaokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, e Twinnig kapsamında yürütülen “Being Digital With English / Ingilizce Ile Dijital Olmak” başlıklı proje ile öğrencilerin İngilizce öğrenmede dijital becerileri ve okuryazarlığının geliştirildiği bildirildi.

Teknolojiyi kullanmak ve yabancı dil öğrenmek 21. yüzyılın iki temel becerisi olduğundan, teknoloji ve eğitimi birleştirmeye odaklanmak istediklerinin kaydedildiği bilgilendirmede Recep Ahmet Mercan Ortaokul Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle sürdü: “Hedefimiz; İngilizce öğrenmede dijital becerileri ve okuryazarlığı geliştirmek. Teknoloji eğitimin artık vazgeçilmez bir parçasıdır. Öğrenciler vakitlerinin çoğunu telefon ve bilgisayar kullanarak geçirmektedir. Geçirdikleri bu zaman dilimini onları geliştirici yönde olmasını sağlamak, öğrenirken Sosyalleşip eğlenmelerini sağlamak, milli eğitim müfredatına uygun konuları WEB 2 araçlarını kullanarak öğretmek ve onların öğrenmelerini sağlamak bu projenin temel amaçlarıdır. Projemiz Türkiye'de 7 farklı okul 7 öğretmen 46 öğrenciden oluşmaktadır. Projemizin sonunda, öğrencilerimiz canva, padlet, kahoot, story jumper, chatterpix, inshot, flipgrid, türchen, Google forms gibi WEB 2 araçlarını kullanmayı öğrenmiş olacaklar. Ortak toplantılarla sosyalleşip ortak sanal kitap e-book yazacaklar. İngilizce öğrenmede daha cesur ve istekli olacaklar, dil becerileri gelişmiş olacaktır.”