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Osmanlı mirasını lise öğrencileri yaşatıyor

Balıkesir’in Altıeylül-Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencileri Osmanlı Mirasını e-twinning projesi ile yaşatmaya çalışıyor.

Balıkesir'in Altıeylül-Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencileri Osmanlı Mirasını e-twinning projesi ile yaşatmaya çalışıyor.


Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Türkan Zorcan'ın yürüttüğü, Edebiyat öğretmeni Cennet Erol'un ortak olduğu “Osmanlı İmparatorluğu Yansımaları" (Reflections of the Ottoman Empire) adlı e Twinning projesine toplam 9 Türk ve 4 yabancı öğretmen ile 130 öğrenci katılım sağladı.


Proje ile Osmanlı Devleti'ne ait ebru, mimari, musiki, şiir, tezhip, hat gibi birçok sanat dalı incelenmiş; web.2 araçları ile eğlenceli etkinlikler yapılarak kültürel miras alanında farkındalık oluşturulmuştur. Projenin sonunda öğrenciler sırayla Balkanlar'dan Anadolu'ya göçü konu alan bir hikayeyi birleştirerek özgün bir eser ortaya koymuşlardır.

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