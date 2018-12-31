Otansev, “Karnı doyurulan köpek çevreye zarar vermez”

Erdek'te sokak köpeklerinin çoğalması ve vatandaşların tedirgin olması ile çıkan haberler üzerine HAYTAP temsilcisi Eva Otansev, yemek verilen köpeklerin insanlara zarar vermesinin imkansız olduğunu söyledi.

Erdek'te sokak köpek sayısında her geçen gün artış yaşanması üzerine vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin ardından, gazetelerde "Sokak köpekleri vatandaşı tedirgin ediyor" başlıklı haberler üzerine, Hayvan Hakları Federasyonu Erdek Temsilcisi Eva Otansev'den konuyla ilgili açıklama geldi. İnsanların hayvanlarla beraber yaşamayı bilmediklerinden yakınan Otansev, şu görüşleri savundu: “Sorun şu ki; insanlar hayvanlarla beraber yaşamayı bilmiyor. Sizin de bildiğiniz gibi yemek verilse köpekler zaten çevrelerine zarar vermez. Vatandaşlarımız dışarıdaki bu canlarımıza destek olmalıdır, onları sahiplenmelidir. Eğer bu canlılar yaratıldıysa bunun mutlaka birden fazla sebebi var. Dolayısıyla onlar da bu dünyada yaşamayı hak ediyor. Bir şekilde onlarla birlikte hayatı paylaşarak yaşamamız lazım. Kaldı ki 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvanlar barınaklarda tutulamaz. Ancak güçten düşmüş bakıma muhtaç hayvanlar barınaklara alınır tedavisi yapılır tekrar doğaya bırakılır. Diğer yandan Pitbul cinsi gibi saldırgan köpek türü beslemek günümüzde tabii ki yasak. Bunlarla ilgili belirli yasalar var. Ama ilçemizde ağzında korumalık olmadan Pitbul cinsi saldırgan köpek gezdiren birçok vatandaş var. Hatta bu kişiler köpeklerini zavallı kedilerin üzerilerine salıp parçalatıyorlar. Ben bu kişilere tepki gösterdiğim zaman beni tehdit ediyorlar” dedi.

Otansev, konuşmasının sonunda, tüm vatandaşlardan sokaktaki hayvanlar için kapı önlerine bir kap su ve yemek koyması gerektiğini hatırlattı.