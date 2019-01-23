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Otele silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde silahlı saldırıda bir emlakçı hayatını kaybederken, otel sahibi ise yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde silahlı saldırıda bir emlakçı hayatını kaybederken, otel sahibi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 03.30 sularında Ören Mahallesi'ndeki bir otelin balkonunda oturmakta olan İnan Özyolcu (40) ile otel sahibi Hakkı Evran silahlı saldırıya uğradı. Başına kurşun isabet eden Özyolcu olay yerinde hayatını kaybederken, Evran da bacaklarından yaralandı. Özyolcu'nun cesedi morga kaldırılırken, Evran Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis firar eden saldırganın peşine düşerken, 4 çocuk babası İnan Özyolcu'nun emlak danışmanlığı yaptığı öğrenildi.

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