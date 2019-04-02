İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Otizmli Atakan'ın okuduğu şiir ağlattı

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle düzenlenen seminerde otizmli Atakan Elaldı’nın okuduğu şiir davetlileri ağlattı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle düzenlenen seminerde otizmli Atakan Elaldı'nın okuduğu şiir davetlileri ağlattı.


Atatürk Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen otizm farkındalık seminerinde Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Burcu Gökalp davetlileri otizm ve otizmli çocuklar konusunda bilgilendirdi. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Mehmet Burak Öztop yaptığı konuşmada, “Bizim 1. basamak sağlık hizmetlerimizde, aile hekimlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde bu durum sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Aileler otizm durumlarından şüphelenirlerse lütfen ilk önce aile hekimlerine baş vursunlar. Aile hekimlerimiz bu tarz eğitimleri aldılar. Çocuklarda bu tarz burgulara rasladıkları zaman ilçe sağlık müdürlüklerimizde bulunan sadece bu işle ilgilene psikologlarımız var. 18-36 ay arası en kıymetli zaman çünkü aile eğitimleri çocukların özel okullara verilerek, normal okullara başlayabilmesi için çok öenmli bir süreç erken teşhis. Bir de yanlış algı var, her 86 çocuktan birinde bunun görülmesinin yapılan aşılarla ya da başka bir tedaviyle hiç bir alakası yok. Lütfen bu şekilde yanlış algılara kapılmayalım. Çocuklarımızı aşı yaptırmaktan uzak tutmayalım” dedi


Otizimli çocuk annesi Sema Elaldı, oğlu Atakan Elaldı (34) ile birlikte yaşadıkları zorluklar hakkında bilgiler vererek tecrübelerini paylaştı. Atakan Elaldı'nın okuduğu şiir salonda duygusal anların yaşanmasına sebep olurken, bazıları göz yaşlarını tutamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.