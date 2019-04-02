Otizmli Atakan'ın okuduğu şiir ağlattı

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle düzenlenen seminerde otizmli Atakan Elaldı'nın okuduğu şiir davetlileri ağlattı.

Atatürk Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen otizm farkındalık seminerinde Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Burcu Gökalp davetlileri otizm ve otizmli çocuklar konusunda bilgilendirdi. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Mehmet Burak Öztop yaptığı konuşmada, “Bizim 1. basamak sağlık hizmetlerimizde, aile hekimlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde bu durum sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Aileler otizm durumlarından şüphelenirlerse lütfen ilk önce aile hekimlerine baş vursunlar. Aile hekimlerimiz bu tarz eğitimleri aldılar. Çocuklarda bu tarz burgulara rasladıkları zaman ilçe sağlık müdürlüklerimizde bulunan sadece bu işle ilgilene psikologlarımız var. 18-36 ay arası en kıymetli zaman çünkü aile eğitimleri çocukların özel okullara verilerek, normal okullara başlayabilmesi için çok öenmli bir süreç erken teşhis. Bir de yanlış algı var, her 86 çocuktan birinde bunun görülmesinin yapılan aşılarla ya da başka bir tedaviyle hiç bir alakası yok. Lütfen bu şekilde yanlış algılara kapılmayalım. Çocuklarımızı aşı yaptırmaktan uzak tutmayalım” dedi

Otizimli çocuk annesi Sema Elaldı, oğlu Atakan Elaldı (34) ile birlikte yaşadıkları zorluklar hakkında bilgiler vererek tecrübelerini paylaştı. Atakan Elaldı'nın okuduğu şiir salonda duygusal anların yaşanmasına sebep olurken, bazıları göz yaşlarını tutamadı.