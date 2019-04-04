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Oto hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2 oto hırsızlığı, 2 oto hırsızlığı teşebbüsü, 3 adet otodan hırsızlık, evden hırsızlık ve mala zara verme suçlarını işleyen suç makineleri kameralara ve sonrasında polise yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 oto hırsızlığı, 2 oto hırsızlığı teşebbüsü, 3 adet otodan hırsızlık, evden hırsızlık ve mala zara verme suçlarını işleyen suç makineleri kameralara ve sonrasında polise yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, 2 oto hırsızlığı, 2 oto hırsızlığı teşebbüsü, 3 adet otodan hırsızlık, evden hırsızlık ve mala zara verme suçlarını işledikleri iddia edilen G.B., T.O., S.Ö. ve F.S., polis tarafından gözaltına alındı. Polis yaptığı çalışmada zanlıların güvenlik kameralarına yakalandıklarını tespit etti. Yapılan çalışma ile ekipler 4 kişiyi kısa sürede yakaladı. Şahıslar ile birlikte televizyon, çay makinesi, 5 adet araç aküsü, elektrikli testere ele geçirildi. Şahıslar yoğun güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edildi.

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