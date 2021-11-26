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Otogarda çevre düzenlemesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Otobüs Terminali’nde çevre düzenlemesi çalışmalarını başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Otobüs Terminali'nde çevre düzenlemesi çalışmalarını başlattı.


Burhaniye AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemâl GedikoğlU, Başkan Yardımcıları Güven Buluş, Rafet Eryılmaz ve Raif Çokçetin ile birlikte Burhaniye Otobüs terminalinde yapılan düzenlemeleri yerinde inceledi. İlçe Başkanı Namık Kemâl Gedikoğlu, Büyükşehir Belediyesinin Burhaniye'de yaptığı güzel çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini belirterek; Büyükşehir Belediyesince yapılan tüm hizmetlerin Burhaniye'ye katma değer sağladığını ifade etti. Başkan Gedikoğlu, “Burhaniye için özveriyle çalışan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz olmak üzere mesai arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

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