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Otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otomobil manevra yaparken evin bahçesine düştü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobil manevra yaparken evin bahçesine düştü. Kazada iki kişi yaralandı.


İkizçay Mahallesinde manevra yapan 10 D 3796 plakalı otomobil evin bahçesinde düştü. Kazada Abdulla A. I. ve Kadir K. araç içinde sıkıştı. Araç içinde mahsur kalan vatandaşları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık arama kurtarma ekipleri çıkardı. 2 yaralı daha sonra 112 ekiplerine teslim edildi.

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