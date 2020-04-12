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Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada zabıta memuru yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada zabıta memuru yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Endüstri Meslek Lisesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. M.A. idaresindeki 10 LM 444 plakalı otomobil ile H.Y. idaresindeki 10 LN 289 plakalı zabıta aracı çarpıştı. Ucuz atlatılan kazada, zabıta memuru yaralandı. 112 tarafından ilk müdahalesi yapılan zabıta memuru hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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