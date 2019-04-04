Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bandırma-Susurluk karayolu Bandırma kavşağında, Necmettin Akın idaresindeki 10 PC 368 plakalı otomobil Susurluk istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi önce köprü ayağına çarptı sonra takla attı. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Necmettin Akın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.