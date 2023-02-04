Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kırmızı ışıkta duran tıra arkadan otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içerisinde meydana geldi. Altınova Mahallesi kavşağında kırmızı ışıkta duran Ömer Yalçın idaresindeki 42 BFA 78 plakalı tıra, Serkan Kocadağlı'nın kullandığı 10 YD 787 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, tırın dorsesinin altında kalan otomobilde bulunan Volkan ve Serkan Kocadağlı kardeşler yaralandı. Aracın içerisinden tır şoförlerinin de yardımıyla çıkarılan iki kardeş kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü Ömer Yalçın, kardeşleri araçtan çıkardıklarını ve olay yerine gelen ambulansla da hastaneye gönderdiklerini söyledi.