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Otomobil yola çıkan ineğe çarptı: 1 yaralı

Erdek-Ocaklar karayolunda yola aniden çıkan inek sürüsünde giren otomobil sürücüsü Batuhan Kutaş yaralandı.


Kaza Erdek-Ocaklar karayolunda meydana geldi. Batuhan Kutaş yönetimindeki 10 E 9966 plakalı otomobil Erdek İlçesi'nden Ocaklar Mahallesi istikametine seyir halindeyken aniden yola çıkan inek sürüsünde yer alan bir ineğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Batuhan Kutaş yaralandı. Sürücü olay yerine gelen 112 acil ambulansı tarafından Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumu iyi olduğu öğrenilirken, otomobilin çarptığı bir inek telef oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın ardından bir süre araç trafiğine kapatılan karayolu kazaya karışan otomobil ile telef olan ineğin yoldan alınmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

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