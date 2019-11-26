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Otomobile saklanan uyuşturucuyu Bath buldu

Balıkesir polisi iki ayrı noktada yaptığı operasyonlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Aramalara narkotik köpeği 'Bath' da katıldı. Araç içerisinde arama yapan Bath, aracın içine gizlenmiş uyuşturucu maddeleri buldu.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Susurluk'tan Balıkesir'e gelmekte olan bir araçta uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Balıkesir-Bursa yolu üzerinde durdurulan araçta 5.41 gram esrar ele geçirildi. Araç içinde bulunan isimlerden Ş. S. gözaltına alındı. Öte yandan ekipler, akşam saatlerinde Susurluk ilçesinde hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan bir şahsın aracında uyuşturucu madde aradı. Yapılan aramada 7.50 gram esrar ele geçirildi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olaylarla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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