İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin benzin kapağının altında uyuşturucu sevk eden 2 kişi yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, narkotik polisi, İzmir’den Balıkesir’e uyuşturucu getiren şahısları yakaladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, narkotik polisi, İzmir'den Balıkesir'e uyuşturucu getiren şahısları yakaladı.


Ayvalık KOM Grup Amirliğince yapılan operasyonda Balıkesir plakalı bir aracın sürücüsünün İzmir'den Burhaniye'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen KOM birimleri, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Altınova uygulama noktasında aracı durdurdu. F.G. ve B.Ç. adlı şahısların içinde bulunduğu aracın benzin kapağının altına zulalanmış 51 gram ağırlığında skunk ile 96 adet extacy hap ele geçirildi. Adlî makamlara sevk edilen F.G. ve B.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.