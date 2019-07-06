Otomobilin benzin kapağının altında uyuşturucu sevk eden 2 kişi yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, narkotik polisi, İzmir'den Balıkesir'e uyuşturucu getiren şahısları yakaladı.

Ayvalık KOM Grup Amirliğince yapılan operasyonda Balıkesir plakalı bir aracın sürücüsünün İzmir'den Burhaniye'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen KOM birimleri, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Altınova uygulama noktasında aracı durdurdu. F.G. ve B.Ç. adlı şahısların içinde bulunduğu aracın benzin kapağının altına zulalanmış 51 gram ağırlığında skunk ile 96 adet extacy hap ele geçirildi. Adlî makamlara sevk edilen F.G. ve B.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.