Otomobilin çarptığı at telef oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı sahipsiz at telef olurken, sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 22.00 sıralarında E-87 karayolu üzeri otogar yakınlarında meydana geldi. Ümit T. idaresindeki 16 NOR 84 plakalı otomobil, Çanakkale istikametine seyir halinde iken aniden önüne çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde büyük hasar meydana gelirken sürücü kazayı ufak sırıklarla atlattı, belediye veterinerinde kontrol ettiği at telef oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından telef olan at yol kenarına alındı. Trafik ekipleri ve zabıtanın olay yerinde kazayla ilgili incelemesi sürüyor.