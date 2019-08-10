Otomobilin motor bölümüne giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, park halindeki aracın motor bölümüne giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesinde park halindeki i 34 RJA 03 plakalı otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri aracın motor bölümündeki kedi yavrusunu çıkardı. Yapılan incelemede yaralanmadığı anlaşılan kedi yavrusu doğal ortama salındı.