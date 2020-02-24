İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobiliyle takla attı, itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.


Dün gece U.T. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı. Bankete düşen otomobilin sürücüsü U.T. sıkıştığı yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.


Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.