Oyun Karavanı Balıkesirli çocukları eğlendirdi

Türkiye'nin birçok yerini gezen “Oyun Karavanı”nın durağı Balıkesir oldu. Geleneksel oyunlara ve diğer aktivitelere büyük ilgi gösteren çocuklar gönüllerince eğlendi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumdan lojistik destek alarak yollara düşen “Oyun Karavanı”nın, durağı Balıkesir oldu. Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu'nun bir projesi olan “Oyun Karavanı”nda çocuklara geleneksel oyunlar oynatılıyor.

Doyasıya eğlendiler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle; Ayvalık, Edremit, Altıeylül ve Bandırma ilçelerinde yaşayan çocuklar “Oyun Karavanı” içerisinde yer alan etkinliklerde doyasıya eğlenerek keyifli vakitler geçirdiler. Özel donanımlı “Oyun Karavanı” açılır sahnesiyle ve bulunduğu alana kurduğu oyun alanlarıyla; yağ satarım bal satarım, halat çekme, seksek, sandalye kapmaca, ip atlama gibi geleneksel oyunların yanı sıra; mantık odaklı atölye etkinlikleri ve bilişsel gelişimi destekleyen; survivor oyunları, engelli parkur, tırmanma duvarı, motorik gelişim oyunlarını da Balıkesirli çocuklarla buluşturdu.

Çocuklarda oyun bilinci artacak

Çocuk oyunları geleneğini; yaşatmak, tanıtmak, öğretmek, çocuklarda oyun bilincini artırmak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve ilk yardım faaliyetlerini öğretmek amacıyla yola çıkan “Oyun Karavanı” aynı zamanda; devlet koruması altında yaşayan çocuklara oyunlarla özgüven kazandırmak ve evlerinde yaşayan çocuklarla kaynaştırarak birlikte oyun oynamalarını sağlamayı da hedefliyor.