“Oyun Karavanı” çocuklara neşe oldu

Geleneksel oyunları tanıtmak amacıyla oluşturulan Oyun Karavanı Erdek'te çocuklarla buluştu.

Çocuklara yönelik geleneksel oyunları tanıtmak amacıyla Çocuk Oyun ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından hazırlanan "Oyun Karavanı" hafta sonunda Erdek Cumhuriyet meydanında çocuklarla buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çocuk Oyun ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından uygulamaya sokulan “Oyun Karavanı" Erdek'e geldi. “Oyun Karavanı” görevlileri Cumartesi ve Pazar günü çocuklara geleneksel oyunlar oynattılar. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde birçok şehirde etkinlikler düzenleyen “Oyun Karavanı" hakkında bilgiler veren yetkililer, “Bizler gönüllü olarak bu projenin içinde yer aldık. Geleneksel oyunların unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması için hazırlanan "Oyun Karavanı" projesiyle sokaklarda oynanan geleneksel seksek, yakan top, çelik çomak ve sokak oyunlarına alıştırmayı hedefliyoruz. Amacımız bu oyunları çocuklarla tanıştırmak. Biz gelecekle ilgileniyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Onlar bizim gözümüzün nuru her şeyimizdir” şeklinde ifade ettiler.

“Oyun Karavanı”na aileleri ile birlikte katılan çocuklar, oyun müsabakaları, animasyon oyunları, seksek, ip atlama, çember çevirme, halat çekmece, mendil kapmaca ve geleneksel sokak yarışma oyunlarını oynayıp doyasıya eğlendiler.