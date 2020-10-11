İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oyun oynamak için girdikleri eski binadan çıkamadılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde atıl vaziyette bulunan sağlık binasında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde atıl vaziyette bulunan sağlık binasında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi'nde atıl vaziyette bulunan daha önceleri verem savaş dispanseri olarak kullanılan sağlık binasına oyun oynamak için giren iki çocuk binadan çıkamadı.


Korkan çocuklar itfaiyeden yardım istediler. Büyükşehir Edremit İtfaiyesi ekipleri çocukları binadan çıkardılar. Çocuklar kurtarıldıktan sonra arkadaşları ile birlikte sevinçlerini poz vererek paylaştılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.