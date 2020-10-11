Oyun oynamak için girdikleri eski binadan çıkamadılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde atıl vaziyette bulunan sağlık binasında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi'nde atıl vaziyette bulunan daha önceleri verem savaş dispanseri olarak kullanılan sağlık binasına oyun oynamak için giren iki çocuk binadan çıkamadı.

Korkan çocuklar itfaiyeden yardım istediler. Büyükşehir Edremit İtfaiyesi ekipleri çocukları binadan çıkardılar. Çocuklar kurtarıldıktan sonra arkadaşları ile birlikte sevinçlerini poz vererek paylaştılar.