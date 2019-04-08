Oyun oynayarak İngilizce öğreniyorlar

Projenin amacı öğrencilere oyun oynarken İngilizce öğretmek.

Proje için öğrencilerin oynayabileceği oyunlar okul bahçesine İngilizce kelimelerle birlikte çizilerek yerleştirildi. Öğrenciler oynarken oyun bloklarına yerleştirilen İngilizce sorulara cevapları vererek oyunlarda ilerleyebiliyorlar. Proje sayesinde hem öğrencilerin keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor, hem de oyun yoluyla İngilizceyi sevmeleri ve öğrenmeleri hedefleniyor. Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, okulu ziyaret ederek oyun alanlarını yerinde inceledi ve proje hakkında bilgi aldı. İstiklal İlkokulu'na da ziyarette bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Camgöz, sınıfta öğrencilerin hazırladığı müzikli gösteriyi izledi. Gösteriye okul öğretmenleri ve öğrenci velileri de izleyici olarak katıldı.

Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu öğrencileri de, Bilim ve Deney Şenliği etkinliği gerçekleştirdi. Minikler velileriyle birlikte hazırladıkları deneyleri anlatarak sergilerken, etkinlikte yer alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz her öğrencinin deneyini yakından takip etti.