Oyun ve türkülerle belgelerini aldılar

Sındırgı Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, BALMEK ve Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi işbirliği ile “ Hayat boyu öğrenme ” sloganı ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılında açılan kurslara katılan kursiyerler hünerlerini açılan yılsonu sergisinde beğeniye sundu.

Bağlama ve halk oyunları kurslarına katılan öğrenciler ise Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara kültür ziyafeti verdi. Bağlama kursuna katılan 35 öğrenci ve müzik öğretmenlerinden oluşan koro ile birbirinden güzel türküler seslendirilirken halk oyunları ekibi ise yöresel oyunları ile seyircilere büyülü bir gece yaşattı.

Program sonunda “ Sporda yetenek 10'la gelecek “ proje kapsamında düzenlenen kurslara katılan öğrencilere belgeleri verildi. Öğrencilere belgelerini ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı belediye başkan vekili Tufan Gürlek, Hakim Adil Taşkıran, Gençlik ve Spor hizmetleri ilçe müdürü Rahmi Yörük tarafından takdim edildi.