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(Özel) 156 gramlık yumurta şaşırtıyor

Balıkesir’in Gönen ilçesinde özel bir çiftlikte Ameraucana cinsi tavuğun yumurtaları görenleri hayrete düşürüyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde özel bir çiftlikte Ameraucana cinsi tavuğun yumurtaları görenleri hayrete düşürüyor.


Balıkesir'in Gönen İlçesine bağlı Tütüncü Mahallesi'nde çiftlik kuran Haşim Kozbay, mavi yumurta üretmek için harekete geçti. Kozbay'ın tavuklarından birbisi 156 gramlık yumurtasıyla herkesi hayrete düşürdü.


Bu işe hobi amaçlı başladığını belirten tavuk yetiştiricisi Haşim Kozbay "Bu tavuklar 2-3 gün arayla yumurtlarlar. Bir gün follukta devasa bir yumurta gördüm ve şaşkınlığımı gizleyemedim. Daha sonraları baktım ki tavuk bu şekilde yumurta yapmakta. Ben de bunun yetkililer tarafından incelenmesini istiyorum. Neredeyse diğer normal yumurtaların 4-5 katı büyüklüğünde bir yumurta yapan tavuğumun incelenmesi gerektiğine inanıyorum. Bizim jumbo diye tabir ettiğimiz çift sarılı diye de geçen yumurtalar bile bu yumurtanın yanında çok küçük kalıyor" dedi.

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