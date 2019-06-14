(Özel) 40 santim büyüyen böbrek laparoskopik cerrahi ile alındı

Aşırı yorgunluk ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvuran Dursunbeyli Mehmet Altıntaş'ın 40 santimetreye ulaşan böbreği laparoskopik yöntemle vücudundan alındı. Özel Sevgi Hastanesi'nde başaralı bir operasyona imza atan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çoban, böbreğin 40 santimlik bir balon haline gelmesinin sebebinin böbrek taşı olduğunu söyledi.

Hastası Mehmet Altıntaş'ın böbrek taşının kanalları tıkaması neticesinde böbreğinin balon gibi şişerek 40 santime ulaştığını tomografiyle öğrendiklerini belirten Op. Dr. Hidayet Çoban, uyguladıkları laparoskopik cerrahi ile böbreği vücuttan aldıklarını açıkladı. Yapılması zor bir ameliyatı başarıyla tamamladıklarının belirten Op. Dr. Hidayet Çoban, hastası Mehmet Altıntaş'ın sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

2,5 santimlik taş kanalları tıkayınca böbrek 40 santime ulaşmış

Dursunbeyli Mehmet Altıntaş'ın kendisine yorgunluk ve halsizlik şikayetiyle başvurduğunu belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çoban, yapılan uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, “Hastamız dahiliye uzmanının bize yönlendirmesiyle geldi. Karaciğerinin altından kasığına kadar uzanan kistik bir lezyonu vardı. Tomografilerini incelediğimizde bunun böbrek olduğunu anladık. İçinde en büyüğü 2,5 santimlik birkaç tane taş tıkamış böbreğin çıkışını ve böbrek artık balon haline gelmişti. Biz bunu laparoskapik yöntemle üç delikten girip yapabileceğimizi düşündük ve hastaya ameliyat randevusu verdik. Hasta geldi, normalde 40 sene önce böbrek taşı nedeniyle ameliyat olmuş bir hasta, ama açık ameliyat olmuş. Açık ameliyat olan hastalarda böbreğin çevresi zırh gibi yapışıyor. Ameliyat olan yerler yapışık olduğu için serbestlemek, yapışıkları açmak çok zor, hatta açık ameliyatla bile zor. Ama biz bunu laparoskopik olarak bitirdik ve hastaya büyük bir kesi yapmadan o balon haline gelmiş ve taşlı olan böbreği çıkardık. Hastamız iyi, muhtemelen yarın taburcu edeceğiz. Laparoskopik ameliyatlar ürolojide herkesin yaptığı sık ameliyatlar değil. Özellikle de böyle sekonder dediğimiz daha önce ameliyat olmuş hastalarda, vak'alarda çok zorlu ameliyatlar. Ama başarılı bir ameliyat oldu, mutluyuz” diye konuştu.

40 santime ulaşan böbrek karnın sağ tarafını doldurmuş

Hastası Mehmet Altıntaş'ın böbreğinin 40 santimetreye kadar ulaşmasının sebepleri hakkında da konuşan Op. Dr. Hidayet Çoban, “Hastamız daha önce böbrek taşından ameliyat olmuş, ama böbrek çıkışında muhtemelen doğuştan gelen bir darlığı vardı. Oraya da büyük bir taş; 2,5 santimlik bir taş oturmuş, tıkamış. Böbrek karaciğeri ittirmiş, kasığa kadar 40 santim uzunluğunda balon haline gelmiş ve karnının sağ tarafını tamamen doldurmuş. Normalde açık ameliyatta bile o böbreği serbestlemek ve çıkarmak zorlu bir ameliyat süreci. Ama biz bunu laparoskopik olarak bitirdik, başarılı bir ameliyat oldu” ifadelerini kullandı.

Hastamız sağlığına kavuştu

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çoban serviste yatan hastası Mehmet Altıntaş'ı ziyaret ederek durumu hakkında hastayı bilgilendirdi. Başarılı uygulama sonrasında hastası Mehmet Altıntaş'ın sağlığına tamamen kavuştuğunu belirten Hidayet Çoban, hastası Mehmet Altıntaş'ın taburcu edilebilir hale geldiğini de kaydetti.