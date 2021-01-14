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(Özel) 52 gün sonra yeniden başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Halk Eğitim Merkezi, yüz yüze eğitim faaliyetlerine başladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Halk Eğitim Merkezi, yüz yüze eğitim faaliyetlerine başladı. 52 gün aradan sonra yüz yüze eğitimin başladığı sistemde kuruma gelen öğrenciler ilk olarak ateş ölçümü ve HES kodu sorularak içeri alındı. Derslerde de 1 buçuk metre kuralına uyularak eğitim verildi.


Bandırma Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cüneyt Taşkın, yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili açıklamada bulundu. Taşkın, “Malumunuz bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerde yaygın eğitim kurslarımızda aksamalar yaşandı. 20 Kasım tarihinden 11 Ocak tarihine kadar ara vermiştik. 11 Ocak tarihi itibariyle yüz yüze eğitimlerimize başladık. Ara verdiğimiz zamanlarda kalan kurslarımızı tamamlıyoruz. Mesleki yeterlilik, proje kapsamındaki kurslarımız da yeniden açmaya gayret gösteriyoruz. Aynı zamanda Balıkesir Valimiz Hasan Şıldak'ın himayeleri doğrultusunda ilimiz genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen BİGEP (Başarıyı izleme ve geliştirme projesi) Projesi'ne Bandırma Halk Eğitim Merkezi olarak projenin üçüncü bileşeni sanatsal, sportif ve kültürel alanda öğretmenlerimiz de usta öğreticilerimiz yoğun çaba gösteriyorlar. Valimizin uygun gördüğü bu projeye katkı sağlıyoruz. Bandırma Halk Eğitim Merkezi olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde de planladığımız etkinlikleri halkımızla buluşturacağız. Bu etkinlikleri de afiş hazırlayarak yaygın eğitime halkımızı eğitim ile buluşturacağız” dedi.

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