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(Özel) Akçay araç girişlerine kapatıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle Akçay’ı tercih eden vatandaşların otomobilleriyle gelişi trafiği kilitledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle Akçay'ı tercih eden vatandaşların otomobilleriyle gelişi trafiği kilitledi. Akçay şehir içinde de polis ekipleri trafiği açık tutmak için yoğun çaba sarf ederken, turizm merkezi zaman zaman araç girişine kapatılıyor.


Yoğun ilgi nedeniyle akşam saatlerinden itibaren şehir içi trafiğinin durması nedeniyle, Akçay'ın E-87 karayolundan girişinde de tıkanma meydana geldi. Yoğunluk üzerine trafik polisleri dubalar ve polis aracıyla barikat kurarak Akçay'a girişleri zaman zaman kapattı. Sürücüler Çanakkale istikametine yönlendirildi. Akçay'a girmek isteyenler, girişin kapanması nedeniyle şaşkınlık yaşadı.


Öte yandan E-87 karayolu Altınoluk Edremit istikametinde de trafiğin çok yavaş ilerlediği görüldü. Edremit Körfezi'nde çarşamba gününe kadar trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor. Yetkililer bölgede trafik yoğunluğunun olduğu zamanlarda vatandaşların otomobilleri yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istediler. Polis ekiplerinin özellikle Akçay Kavşağı'nda trafiği akıcı tutmak için yoğun bir çaba harcadıkları gözlendi.

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