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(Özel) Alaska değil, Kazdağları

Kazdağlarında etkili olan kar yağışı sonrasında bulutların üzerindeki karla kaplı zirvelerin manzarası adeta büyüledi.

Alaska'nın dağlarını hatırlatan görüntüler objektiflere yansıdı.


Balıkesir'in Keşif Yolcuları dağcılık ekibi yağan karın ardından bin 340 metrelik Kazdağlarının ikinci yüksek zirvesi Eybek tepesine tırmandı. Yaklaşık 10 saat süren tırmanışta zorlu kış şartları ile uğraşan ekip bulutların üzerine tırmanarak Kazdağlarının eşsiz bulutların üzerindeki zirve manzarasını görüntülemeyi başardı. Keşif Yolcuları ekibi Kazdağlarının yürüyüş ve dağcılık sporu için yılın dört mevsimi güzel bir etap olduğunu ifade ettiler.

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