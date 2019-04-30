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(Özel) Alg patlaması denizin rengini değiştirdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, tek hücreli organizmaların aşırı derecede üremelerinden sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla yaşanan alg patlaması deniz suyunun rengini değiştirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tek hücreli organizmaların aşırı derecede üremelerinden sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla yaşanan alg patlaması deniz suyunun rengini değiştirdi.


Bandırma sahil bandındaki alg patlaması denizin rengini değiştirdi. Bandırma Aşk Köprüsü'nün durgun denizinde biriken algler ilk olarak çevre kirliliği olarak algılansa da denize atılan taştan alglerin verdiği tepkiden denizin açık mavi renge alması vatandaşların dikkatini çekti. Havaların aniden ısınmasından dolayı tek hücreli organizmalarda artış yaşanması nedeniyle denizin yüzeyi kızıla döndü. Vatandaşlar doğa olayına oldukça ilgi gösterdi.


'Alg Patlaması' olarak bilinen 'Kızıl Akın' (Red-Tide), sucul ekosistemlerde bir veya birkaç alg (fitoplankton) türünün, besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması, bununla birlikte sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengi bir görünüme sokmasına neden oluyor. Alg patlamasının yöresel ve mevsimsel olduğu ve genellikle az derin sahil sularında, iç deniz, körfezler, göller ve nehir ağzına yakın yerlerde yoğun görüldüğü belirtildi.

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