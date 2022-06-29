(Özel) Anız yangınına minareden anonslu önlem

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, son zamanlarda çıkan yangınlar ile ilgili camilerden ortak anons yapılarak, vatandaşların konuya duyarlı olması istenildi.

Son zamanlarda çıkan yangınlar sebebi ile Balıkesir Valiliği bir bildiri yayınladı. Anız yakmanın rüzgarlı günlerde yangına sebep olduğu, bahçelerde yapılan temizliklerde otların yakılmasından dolayı çıkan yangınlara değinen Balıkesir Valiliği basın yayın organlarının bu bildiriyi yaymasını ve vatandaşların bilgilendirilmesi yönündeki çalışmalarının ardından Bandırma'da tüm camilerden ortak yayın yapılarak vatandaşlar çıkan yangınların sebepleri ile ilgili bilgilendirildi.

Bandırma İlçe Müftüsü Halil Şekerci, anız yangınlarının önlemesi adına Balıkesir Valiliğinin gönderdiği duyuruyu Merkez Camii'nde okudu. Şekerci, “Anız yangınları yıllardır bilinçsiz yapılan bir durum. Ormanın içinde barınan binlerce hayvanlara zarar veriyor yıllardan beri bu anız yangınlarının iyi bir şey olmadığını vaazlarda ve hutbelerde duyuruyoruz. Vatandaşlarımız yine bildiğini yapıyor. Binlerce canlının yanması hoş bir şey değil yani, Peygamber Efendimiz ne diyor hadisinde; 'Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin.' Birbirinize merhamet edin, çevrenize merhamet edin. Müslümanlığın ilk görevi çevreye insanlara zarar vermemektir. Geçen sene bir sürü ormanlarımız yandı daha yaz yeni geldi ve orman yangınları yeniden başladı. Bu yüzden insanlarımızın dikkatli olmasını rica ediyoruz. Bu konuda Balıkesir Valiliğimiz de duyarlılar. Biz bu mesajları geçen cuma hutbe sonlarında söyledik. Önümüzdeki cuma yine söyleyeceğiz. 2 hafta boyunca ikindi namazından sonra Bandırma'daki merkez camideki köylerimizdeki camilerimizde merkezi sistem sayesinde duyuracağız. Balıkesir Valiliğimizin göndermiş olduğu duyuruları aynı şekilde bütün camilerimizde okuduk duyurduk ve geçtiğimiz cuma gününden beri tüm camilerimizde ikindi namazlarından sonra anons yapılmaktadır ve halkımızın dikkatine sunulmaktadır” dedi.

Cami hoparlöründen yangın uyarısını alan vatandaşlar ise uygulamayı beğendi.