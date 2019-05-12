(Özel) Anneler Günü'nde Şehit anneleri unutulmadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Balıkesir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar Anneler günü nedeniyle 2016 yılında Ankara'da askeri servis araçlarına yönelik bombalı saldırıda şehit olan Astsubay Başçavuş Mehmet Kutlu'nun annesi Resmiye Kutlu'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit Astsubay Başçavuş Mehmet Kutlu'nun evine gitmeden önce çiçek ve çikolata ile giden Balıkesir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar ve beraberinde İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Necati Yaşar, Çocuk Evleri Müdürü Necmiye Öztürk ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bandırma Şubesi ikinci Başkanı Songül Uzun, anneler gününe özel sürpriz ziyaret gerçekleşti. Kapıda karşılayan Şehit Astsubay Başçavuş Mehmet Kutlu'nun annesi, Resmiye Kutlu sürpriz ziyarette şaşkınlığını gizleyemedi. Balıkesir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, bir süre Şehit annesi Remziye Kutlu ile sohbet ettikten sonra 2016 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ender Fatih Yılmaz'ın İhsaniye Mahallesinde evine ziyaret ettiler. Anne Elif Yılmaz, Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ender Fatih Yılmaz ile ilgili anılarını paylaştı ve o esnada göz yaşlarını tutamadı.