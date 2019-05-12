( Özel) Anneler Günü'nü altı yavruyla karşıladı

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin bahçesinde barınan yaklaşık 20 kediden birisi olan Çakır isimli kedi 12 Mayıs'ta tüm dünyada kutlanan Anneler Günü öncesinde 6 yavru dünyaya getirerek Anneler Günü'nü karşıladı. Cemiyetin yönetim kurulu üyesi Usta Gazeteci Hasan Hilmi Duyar, Çakır isimli kedinin doğum anını mesleki refleks olarak kamera ile görüntülemeyi başardı. Belgesel tadında çekim yapan Hasan Hilmi Duyar, anne ve altı yavrusunun gayet sağlıklı olduğunu açıkladı.

12 Mayıs'ta tüm dünyada kutlanan Anneler Günü'nden bir gün önce altı yavru dünyaya getiren Çakır isimli kedi gazetecilerin gözdesi oldu. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin bahçesine daha yavruyken gelen ve Çakır ismi verilen kedi, gebe kaldıktan sonra yine cemiyetin bahçesinde yavruladı. Altı yavru dünyaya getiren Çakır isimli kedi, bahçede barınan diğer kedilerden yavrularını sakınırken, anne kedi ve yavrularına bakan Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hilmi Duyar dışında kimseyi yanına yaklaştırmıyor.

Anne kedi de yavrular da sağlıklı

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olan Hasan Hilmi Duyar Çakır ismini verdikleri kedinin yavrulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çakır ismini verdiğimiz kedi buraya çok küçükken geldi. Sütle besledik, herhalde onu birileri buraya bıraktılar. Büyüyünceye kadar hiç cemiyetin bahçesinden dışarıya çıkmadı. Belli bir süre sonra hamile kaldı. Biz bu kedinin nereye doğum yapacağını düşünüyorduk. Dedik ki bahçedeki çiçeklerin arasına doğum yapar. Fakat o kendine bir kutu buldu ve orada doğumunu yaptı. Altı tane yavrusu dünyaya geldi. Ben bunun bir tanesini doğum anında görüntüledim. Yavruların hepsi sağlıklı, anne de sağlıklı, çok da güzel bakıyor yavrularına. Burada başka kediler de var, onların da yavruları var. Fakat onların yavruları birer tane. Cemiyete gelen yaklaşık 15-20 tane kedi var ve biz bunlara cemiyet olarak sürekli bakıyoruz” diye konuştu.