(Özel) Aşıklar Balıkesir'de atıştı

Dr. Oğuzhan Aydın, Aşık Rahim Sağlam, Aşık Kul Nuri ve Aşık İhsan Yavuzer, Balıkesir'de öğrencilerle buluştu.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde “Türk Halk Edebiyatı ve Aşıklık Geleneği” konulu konferansta aşıklar, öğretim görevlileri ve öğrencilerle buluştu. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Uzanç yaptığı açılış konuşmasında, "Halk edebiyatında aşıklık Anadolu'da çok kıymet bulmuş bir değer. Biz istiyoruz ki sevgili gençler bu kıymetli değerimizi sizlere unutturmayalım. Tekrar sizlere bunu hatırlatarak yaşatalım. Çağın gereklerine muhakkak uyacaksınız. Kültür olarak edebiyatımızı, halk kültürümüzü ve aşıklığı unutmayalım. Çünkü onlarda sevgi var" şeklinde konuştu.

Salih Tozan Kültür Merkezi'ndeki konferansı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Oğuzhan Aydın yönetti. Aydın, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde de yer alan aşıklık geleneğini sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Aşıklar devrinin tercümanı olmuştur. Aradaki engelleri bir tarafa iterek amaca kilitlenmiş aşıklar, halk ozanları Buhara'yı Balıkesir'e, Balıkesir'i Balkanlara bağlayan bizim güçlü temsilcilerimizdir. Bizim kültürümüz, geleneğimiz Türkistan'da başlamış. Türkistan'da ozanlar, şamanlar kopuzlarını çalmışlar. Ve o günlerde gazete yoktu. Televizyon yoktu. Aşıklar devrinin tercümanı, halkının tercümanı ozanlar olmuşlar. At sırtında Türkistan'ı Buhara'dan Bakü'ye, Bakü'den Kırgızistan'ın Hoş şehrine kadar dolaşmışlar ve halklarının, milletlerinin duygu ve düşüncelerini en güzel bir şekilde dile getirmişlerdir. Peki ozanlar aşıklar sırf saz çalıp, türkü mü söylerler? Hayır. Ozanların piri Dede Korkut'tur. Ozanların piri Ahmet Yesevi'dir. Bu şahıslar halklarının kanaat önderleridir. Aynı zamanda modern tıbbın gelişmediği dönemde halk geleneğini kullanmışlardır. Yeri geldiğinde halkın önüne düşen bir kahraman olmuşlar, yeri gelmiş camide namaz kıldıran bir imam ve toplumun mihenk taşları olmuşlardır. Ozanlar ve aşıklar adeta gönülleri, kalpleri tek tek işlemişler. İşte aşıklar bu. Aşıklar sırf sevdaya, ayrılığa, gurbete mi söyler? Aşıklar gurbetten, ayrılığa, vatandan, hasrete, hasretten bahara kadar bütün konuları dile getirirler hem de bunu irticalen yaparlar" şeklinde ifade etti.

Dr. Oğuzhan Aydın'ın konuşmasından sonra sahne alan aşıklar, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerine saz ile atışmanın örneklerini gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Dr. Oğuzhan Aydın, Aşık Rahim Sağlam, Aşık Kul Nuri ve Aşık İhsan Yavuzer'e çiçek takdim etti. Müdür Yıldız, "Misafirlerimize Balıkesir'e hoş geldiniz diyorum. Söylenmesi ne gerekiyorsa hocamız ve aşıklarımız söyledi. Bu güzel sözler üzerine başka bir kelama gerek yok. Bizim kökenlerimiz, bizim duygumuz, sevincimiz, hüznümüz, kederimiz her şeyimiz bu şiirlerde gizli" şeklinde konuştu.