(Özel) Asırlık cami kaderine terk edildi

Balıkesir'in Çayırhisar kırsal mahallesinde yüz yıla yakın geçmişe sahip bakımsız ve yıkılmak üzere olan caminin harap hali, görenlerin içini sızlatıyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Çayırhisar Mahallesi'nde yaklaşık yüz yıla yakın geçmişi bulunan köy camisi kaderine terk edilmiş durumda. Artan nüfusla birlikte yeni bir caminin yapılmasının ardından boşaltılan cami, doğal şartlara bağlı olarak zarar gördüğü için duvarları ve kiriş bölümlerinin bir kısmı ile çatısı çökmüş durumda, minaresi ise yıkılma tehlikesi ile yüz yüze. Mahalle sakinleri ve özellikle caminin çevresinde oturan vatandaşlar minarenin yıkılmasından hayati tehlike duydukları için endişeleniyorlar.

Validen yardım sözü

Çayırhisar Mahalle Muhtarı Aydın Terzioğlu, yeni caminin 1989 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatarak, “Diğer camide ibadete başlandıktan sonra bu camimiz kullanılmadı. Kullanılmadığı için de atıl bir vaziyette durmakta. Şu anki durumu belli. Buranın müracaatlarını ben vakıflara da, Diyanet'e de yaptım. En son toplantıda vali beye de söylemiştim bu camimizin ele alınması gerekiyor. Yıkılacaksa yıkılsın, tamir edilecekse tamir edilsin, Kur'an kursu gibi bir şeyler yapılabilir bunları dile getirdim. Bunları vali beye ilettiğimde bize en kısa zamanda ilgileneceğini ve vakıflara soracağını söyledi. Atıl vaziyette duruyor yanı başındaki evler tedirgin durumda. Minarenin yukarısındaki çember taşları kaymış her an göçebilir bir şeyler olabilir. Daha önceki yıllarda elektrik tesisatından bir yangın çıktı, hatta üzerine akıyordu buranın biraz tahrip oldu. Köyümüzde bütçe olmadığından biz de yaptıramadık. Bazı yerlere söyledik onlar da yaptırmadı. Şimdiki hali belli zaten” dedi.

“Çok büyük tehlike arz ediyor”

Evi eski caminin yanında olan ve cami minaresinin her an evine yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan mahalle sakini İsmail Çelik ise, “Bütün komşular ve ben bu durumdan şikayetçiyiz. Burası ne olacak? Mesuliyeti kimde? Yarın üzerimize göçtüğü zaman kim sahip çıkacak? Bakımsız, bunun akıbeti ne olacak? Kimden sorulacak bunu büyüklerimizden bekliyoruz. Burası çok büyük tehlike arz ediyor gece gündüz korkuyoruz” şeklinde konuştu.