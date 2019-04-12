(Özel) Av yasağına sayılı günler kaldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 15 Nisan'da başlayacak av yasakları öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde tezgahlarda bolluk ve ucuzluk hakim. Vatandaşlar av yasağı öncesi ucuzlayan balıklara büyük ilgi gösterdi.

Bandırma'da dönem içerisinde balık sıkıntısı yaşanmadığını belirten balıkçı esnafı, fiyatların da uygun olmasıyla tüketicinin ilgisinin yüksek olduğunu belirtti. Bandırma Balık Hali tezgahları, 15 Nisan'da denizlerde başlayacak av yasakları öncesinde sezonun son balıklarıyla doldu. 1 Eylül tarihinde av yasaklarının sona ermesinin ardından başlayan av sezonu boyunca balık çeşitlerinde yaşanan bolluk tezgahlara da yansıdı.

Bandırma Balık Hali esnafından Cem Tecimen, “Balık yasağı halkımızın kafasında ‘avlanma, balık yasağı başlıyor bundan sonra da balık yenmez' böyle bir şey yok. Balık yasağı, büyük gırgırlara avlanma yasağı geliyor. Küçük kayıklara ve kıyı balıkçılığına 12 ay boyunca serbest. Gırgırla avlanma yasağı olduğu zaman küçük balıklar çok gelmiyor. Örneğin hamsi, uskumru kolyoz gibi balıklar az gelmeyebilir. Dolayısıyla halkımızı bilinçlendirmek isteriz. Balık yasağı yok, büyük gırgırlara avlanma yasağı 15 Nisan tarihi itibariyle başlıyor. Aslında 12 ay boyunca balıkçılık devam etmektedir. Tüm halkımızı bu konu ile bilinçlendirelim. Çinakop, çupra, levrek, istavrit, gümüş, bu balıklar devam etmekte" dedi.

“Bandırma taze balık yiyecek”

Tecimen, “10-15 lira arası uskumru, 15 liraya istavrit, 20 liraya hamsi. Mezgit, levrek, çipura gibi balıklarımız her zaman taze geliyor. 15 Nisan'da av yasakları gelecek. Zannetmesinler ki taze balık yiyemeyecek. İzmarit, kupa, turna, gibi balıklar gelecek. Fiyatlar biraz farklı olacak ama halkımız taze balık yiyecek” şeklinde konuştu.