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(Özel) Avcıların kurşunuyla yaralanan Karaca, sağlığına kavuştu

Balıkesir’de avcılar tarafından 5 yerinden vurularak yaralanan Karaca, bakımevinde yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.

Balıkesir'de avcılar tarafından 5 yerinden vurularak yaralanan Karaca, bakımevinde yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.


Balıkesir Bigadiç ilçesi Adalı kırsal mahallesinde avcılar tarafından 5 farklı yerinden vurularak yaralanan Karaca'yı fark eden vatandaşlar Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Marklar Müdürlüğüne haber verdi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne getirilen Karaca, yapılan acil müdahalenin ardından tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan Karaca Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Marklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaralı Karaca'ya ilk müdahalede bulunan Veteriner Hekim Serhat Meşe yaptığı açıklamada “Ovaköy Geçici Bakım Evi'nde nöbetçi veteriner hekimlerimizce yapılan muayenenin ardından kan kaybı olan ve 5 yerinden ateşli silah yarası olduğu tespit edilen Karaca operasyona alındı. Karın bölgesi ve sırt bölgesindeki yaralar kapatıldı. Detaylı röntgen görüntüsü için İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ne sevk edildi. Çekilen radyografi görüntüsü sonucu sağ ön kol kemiğinde kırık tespit edildi. 2 günlük tedavinin ardından yaşam fonksiyonlarını kazanan Karaca'nın kırık kemik uçlarının ameliyatı için Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Milli Parklar yetkilileri ön kol ameliyatının gerçekleştirilmesi üzerine karacayı teslim alarak Uludağ Üniversitesi veteriner fakültesine sevki gerçekleştirildi" dedi.

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