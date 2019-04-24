(Özel) Azaların ve muhtarın mazbata krizi

Balıkesir'in Kuvayi Milliye Mahallesi'ne 31 Mart seçimlerinde muhtar olarak seçilen Hanife Güneş tutanakların yanlış düzenlenmesi nedeniyle kendi azaları yerine rakibinin azalarına mazbata düzenlendiğini öğrenince büyük şok yaşadı. YSK'ya bireysel başvuruda bulunan Hanife Güneş ve azaları yanlışın düzeltilmesini istedi.

Balıkesir'in Kuvayi Milliye Mahallesi'ne 31 Mart seçimlerinde muhtar olarak seçilen Hanife Güneş'in azaları tutanaklardaki yanlışlık nedeniyle mazbata alamadı. Güneş'in seçime birlikte girdiği azaların yerine seçimde rakibi olan muhtar adayının azaları mazbata aldı. Mahalle muhtarlığına seçilen Hanife Güneş azalarıyla birlikte yaklaşık bir yıllık çalışmalarının boşa gittiğini ifade ederek, azalarının da mazbatalarını alıp mahalle için çalışmalara başlamak istediklerini kaydetti.

"Bir yıllık emeğimiz boşa gitti"

31 Mart seçimlerinde Kuvayi Milliye Mahallesi muhtarlığına seçilen Hanife Güneş, azalarının yerine rakibinin azalarının mazbata aldığını belirtti. Güneş, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir sene önce seçim çalışmalarına başladık arkadaşlarımla beraber. Rakiplerden birini aza olma konusunda ikna ettim. Diğer azalarımı da uzun çalışmalar sonucunda tespit ettik, mahallenin her kesiminden azam olsun istedim. Ekibim benim için hakikatten kıymetli bire ekipti. Fakat biz bu ekibin seçim sonrasında rakibimin azalarıyla komple değiştiğini fark ettik. Hemen Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itirazımızı yaptık. Şu an itirazımızın sonucunu bekliyoruz. Ama bu bizi manevi olarak; seçim sevincini yaşayamamamıza sebep oldu. Gerçekten çok üzücü bir durum oldu. Bir yıl emek verdik, sekiz aza, onların aileleri, onların çevreleri bu durumdan rahatsız olduk. Ben manevi olarak çok rahatsız oldum. Bana çok destek oldular. Bu seçimi yüzde 100 kazandıysak benim ekibimin emeği çok fazladır bunda. Onları göz ardı edemem. Ben Sayın Cumhurbaşkanıma, yetkililere, Yüksek Seçim Kurulu heyetine buradan sesleniyorum. Bunun bir yanlış olduğu kanısına vardık. Çünkü elimizdeki evraklarda, birçok tutanakta benim rakiplerim var, kendi azalarım hiçbir şekilde yazılmamış. Mesela 14-15 sandığın 7-8 tanesinde benim azalarım hiçbir şekilde yazılmamış. Yüksek oy aldığım sandıklarda özellikle hiç yazılmamış. Biz bunun bir kasıt olduğunu düşünmüyoruz” diye konuştu.

"Rakibimin azalarının seçildiğini duyunca şok oldum"

Mazbata almak için gittiği Kaymakamlıkta azalarının farklı olduğunu öğrendiğini ifade eden Hanife Güneş, “Mazbata alacağımız günü beklerken Kaymakamlıktan arandım. Azalarınızla birlikte gelin mazbata töreni olacak, azaların iki fotoğraf ve bilgileri istendi benden. Ben de özellikle bayan azalarımdan birisinin şehir dışına gideceğini belirttim. Yani mazbatalarımızı saat kaçta alabiliriz sorusunu ilettiğimde bana ‘sizin hiç bayan azanız yok' dendi. Fakat benim listemde dördü erkek dördü bayan azam vardı. Bana hiç bayan azam olmadığını söylediler. Orada zaten şok yaşadım. O an dünyamız başımıza yıkıldı. Çünkü bir yıllık bir emek vardı. O insanlara ne diyeceğimi bilemedim. Elimde yeni bir liste var ve bunlar sizin azalarınız deniyor, mazbataları imzalanmış. Çok büyük bir şoktu. Kendi azalarıma bu durumu nasıl açıklayacağım, diğer beyefendiler kim, hayatımda hiç seçim çalışmasında bile karşılaşmamışım. Çünkü doğal olarak rakibimin azaları ve muhtemelen de karşılaşmamaya özen gösterilmiştir diye düşünüyorum. Şok olduk, o gün bizim için şoktu. Bu bir ekip çalışmasıydı. Yüksek Seçim Kurulu diyor ki muhtar adayları ekibini belirlesin. Evet, biz ekip belirledik. Fakat benim ekibimden şu an hiç kimse benimle yok. Ertesi gün biz mazbata törenine gittiğimizde ben bana yazılan azalarla ilk kez orada karşılaştım. Bu konuyla ilgili itirazımızı yaptık bu süreç içerisinde. Ben bireysel olarak hemen mazbata aldığım gün direkt itirazımı kendim yaptım. Akabinde de azalarımla birlikte yine Yüksek Seçim Kurulu'na itirazımızı yaptık. Kaymakamlığa belirttim. Bana yazılan azaların herhangi bir olumsuz durumda istifa ya da herhangi bir şikayet durumundan mesul olmadığımı belirttim. Çünkü o insanlarla o gün ilk kez karşılaştığımı da belirttim. İtirazlarımızla ilgili bütün evraklar elimizde. Ben bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımıza, Yüksek Seçim Kurulu Başkanımıza seslenmek istiyorum. Bu hata neredeyse, bu konunun düzeltilmesi konusunda kendilerine iletiyorum. Çünkü burası büyükşehir ve büyük bir mahalledir. Şu an azalarımla da ilgili olumsuz dedikodular yayılmaya başladı. Bu da beni ve azalarımı çok rahatsız ediyor. Sonuçta bu bir ekip çalışması ve ben de ekibimle çalışmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Azalar da tepkili

Hanife Güneş'in azası olarak seçimlere giren mahalle sakinlerinden Nuran Yavaş, ”8 yıldır bu mahallede oturuyorum. Yaklaşık bir yıldır da Hanife Hanımla birlikte muhtarlık için çalışıyoruz. Bu süreçte kapı kapı gezdik. Fakat mazbata almayı beklerken, tutanak hatası yüzünden mazbata alamadık. Mağduruz, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bizler mazbata mağduruyuz” derken, Yüksel Aldevir de, “Yaklaşık 10 yıldır bu mahallede oturuyorum. Hanife Güneş'in azasıyım. Bir yıldır seçim çalışmasında bulunuyoruz. Mazbatamızı almaya gittiğimizde bir hüsranla karşılaştık. Mağduruz, mazbata mağduruyuz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. İlgili mercilere bunun iletilmesini istiyoruz” diye konuştu. Aza adaylarından Nail Ercan 20 yıldır mahallede oturduğunu ifade ederek, “20 yıldır bu mahallede oturuyorum. Hanife Hanıma aza olduk. Uzun bir süre çalıştık. Ama bu çalışmamızın sonucunda mükafatımızı göremedik bir terslikten dolayı. Bunun giderilmesini istiyoruz” dedi. Tunay Güleğlen de mazbatalarını istediklerini ifade ederek, “18 yıldır Kuvayi Milliye Mahallesinde ikamet etmekteyim. Biz bir yıldır çalışıyoruz. Dizlerimde ağrı olmasına rağmen bütün apartmanları tek tek indik çıktık ve hakkımızı istiyoruz. Biz mazbatamızı istiyoruz. Bize yapılan bu oyun nasıl bir oyundur bilemiyorum. Fakat bir an önce çözülmesini ve bizim mazbatamızı almamız gerekiyor. Yetkili mercilerden rica ediyorum, baştaki büyüklerimizden rica ediyoruz. Bu Türkiye'de ilk olan bir şeymiş, biz şoklardayız. Bir an önce bizim mazbatamızı versinler lütfen ve biz görevimizi yapalım” diye konuştu.

İlk kutlayan eşi oldu

31 Mart'ta muhtar olarak seçilen Hanife Güneş'in eşi İlhan Güneş muhtarlık binasında eşini çiçeklerle karşıladı. İlhan Güneş, Kuvayi Milliye Mahallesi Muhtarı olan eşi Hanife Güneş'i tebrik ederek mahalle için yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.