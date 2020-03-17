(Özel) Balık fiyatları yüzde 50 düştü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde hamsi ve istavrit 20 liraya kadar düşerken, çinakop 10-15 lira arasında alıcı buluyor.

Bandırma'da hava şartlarına bağlı olarak kilosu da 40 liraya kadar yükselerek rekor kıran hamsi, avlanma yasağının başlamasına bir ay kala ucuzlamaya başladı. Hal esnafından Cem Tecimen, Marmara Denizi, Karadeniz ve Ege Denizlerinde hava koşullarının iyileşmesiyle balık fiyatlarında düşme görüldüğünü ifade ederek gündemde olan korona virüsünden korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olan balığın bolca tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali esnafından Cem Tecimen “Balık fiyatlarımız oldukça uygun. Balık tezgahlarında hamsi, gümüş, istavrit yeteri kadar bulunuyor. Malumunuz korona virüs olduğu için, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek adına tüm halkımız balık yemelidir. Balıkta omeganın her çeşidi bulunuyor. Balık tüketimi bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir. Virüse karşı direnç gösterir. Tezgahlarımızda mevsim balıklarının hepsi bulunmakta. Gündemimiz korona virüsü ama bizler işlerimize devam ediyoruz. Genci yaşlısı balık yiyerek bağışıklık sistemini güçlendirsin. Tezgahlarımızda hamsi 20 lira, sardalye 15 lira, istavrit balığı 15 lira, levrek, çupra 10-15 liradan satılıyor. Herkesi balık yemeye davet ediyoruz. Nisan ayının 15'ine kadar balık fiyatlarının düşük seyredeceğine inanıyorum” dedi