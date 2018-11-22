(Özel) Balıkesir 112 ekipleri vakalara ilk 10 dakikada ulaşıyor

Harun Kömürcü yılda ortalama 126 bin kişiye acil sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Kömürcü Balıkesir genelinde 47 istasyonda 71 ambulans ve 2 kurtarma aracıyla vakalara ulaşımı 10 dakikada gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Balıkesir'deki 112 çalışmalarını değerlendiren İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Harun Kömürcü günde 300 ila 500 çağrıya cevap vererek vatandaşlara acil yardım hizmeti sunduklarını kaydetti.

"47 istasyonda hizmet veriyoruz"

Dr. Harun Kömürcü yaptıkları çalışmalar hakkında verdiği bilgilerde, “Kurumumuz 1998 yılında Sağlık Bakanlığımızın politikaları gereği halka daha hızlı ulaşılması adına ilimizde beş istasyonumuzla beraber kuruldu. Ayrıca o dönemde komuta kontrol merkezimiz ve başhekimliğimiz olarak da birimlerimiz mevcut. Hastanelerden ayrı olarak, kendi özerk istasyonlarımızda aktif olarak görev yapılıyor. Bu istasyonlarımıza 112 üzerinden çağrılarımız düştüğü zaman komuta kontrol merkezi tarafından çağrılar değerlendiriyor ve ilgili en yakın istasyonumuza gerekli görevlendirilmeler yapılıyor. Tabi zamanımız şartlarında hem nüfusumuzun genişlemesi, hem ilimizin dağınık coğrafik yapısı ve ilçelerimizin birbirine uzak olması nedeniyle bakanlığımızın da sağladığı imkanlar dahilinde şu anda aktif olarak 47 istasyonumuz mevcut olmakta ve her ilçemizde en az bir adet istasyonumuz bulunmaktadır. Bu istasyonlarımız ayrıca kendi binalarında ve 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından yönetilmekte. Halkımız tarafından Devlet Hastanelerinde bulunduğu önyargısı olmasına rağmen 112, ayrıca bir kurum olarak görevini devam ettirmektedir. Kurumumuzun genel olarak 47 istasyonumuzun çoğunun kendi özerk binaları bulunmakta, ayrıca belli baylı ilçelerimizde de hastane içinde veya ilçe sağlık müdürlükleri içinde binalarımız bulunmakta. Ama yönetimi tamamıyla 112 Başhekimliği ve komuta tarafından yapılmakta. Çağrılar düştüğü zaman tarafımızca değerlendirilmekte ve en kısa sürede ulaşım sağlanması için ilgili en yakın istasyonumuz görevlendirilmekte” diye konuştu.

"Vakalara 10 dakikada ulaşıyoruz"

Acil vakalara ulaşım sürelerinin 10 dakika olduğunu da belirten Dr. Harun Kömürcü, “Şu anda Balıkesir ili olarak vakalarımıza ulaşım oranımız kentlerde 10 dakika içinde yüzde 96 seviyesinde, kırsalda da yüzde 92 düzeylerinde. Oldukça yüksek rakamlardayız diyebilirim. Mümkün olduğunca büyük gecikmeler olmadan acil sağlık hizmetlerini vatandaşlarımıza hızlıca ulaştırmaya çalışıyoruz. Onun haricinde küçük gecikmelerimiz olmakla beraber bu gecikmelerin asli nedenleri ilçelerdeki istasyonlarımız o anda anlık görevlendirmelerde olmalarından kaynaklanıyor. Onun haricinde genel olarak istasyonlarımız komuta tarafından vaka çıkışı verildikten sonra müsait durumda olan en yakın istasyonumuz muhakkak görevlendirilmekte ve en hızlı şekilde ulaşım oranları sağlanmaya çalışılmakta. En yakın hastaneye de ilgili vatandaşımız yönlendirilmektedir. İlimizde bir yıl içinde 112 çağrı merkezine düşen çağrıların 126 bin tanesi vakaya dönüşmekte, bunu da aylık baza vurduğumuzda günlük olarak ortalama 300-500 arasında istasyonlarımız acil sağlık hizmetine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çıkış yaparak bunlara en kısa sürede ulaşıp hastanelere naklini sağlamaktadır. Bunun haricinde günlük olarak ortalama 4,7 oranında il dışına sevkimiz bulunmakta. Kendi hastanelerimizde gerekli imkanları bulamayan hastalarımızı ilgili hastaneye il dışında da olsa sevkini sağlamaktayız" şeklinde konuştu.

Çeşitli ambulansların olduğunu kaydeden Kömürcü, "Şu anda 112 olarak 71 tane ambulans, 2 tane kurtarma aracıyla beraber Balıkesir'de hizmet veriyoruz. Bunların altı tanesi özellikli araçtır. Yani iki tanesi yoğun bakım ve obez ambulansı, bir tane dört yataklı ambulansımız, bir tane motorize ekibimiz ve üç tane de kış koşullarında vatandaşlarımıza ulaşabilmek için kar paleti donanımlı ambulansımız bulunmakta. Ayrıca 64 adet normal kırmızı şeritli dediğimiz acil yardım ambulanslarımız bulunmakta. Bunların içinde herhangi arazi koşullarına istinaden belli başlı istasyonlarımızda 4x4 veya 4x2 olarak dağıtımı sağlanmış bulunmakta. Mümkün olduğunca istasyonlarımızın kontrolü, Komuta Kontrol Merkezi'miz tarafından değerlendiriliyor. Ayrıca başhekimliğimiz tarafından da eksiklikleri mümkün olduğu sürece giderilmeye çalışılmakta.112 sistemi 2017 yılının Nisan ayında Ortak Acil Çağrı Merkezi olarak değişti. O süreçten itibaren 155, Orman, İtfaiye, Sağlık ve diğer bütün kurumlar 112 hattını kullandığı zaman çağrılar ortak çağrı alanına düşüyor. Çağrılar sonrasında ön çağrılarımız tarafından değerlendirilerek ilgili kurumlara aktarılıyor. İlgili kurumlar da gerekli olan görevlendirme teminini sağlayıp en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaşıyor” ifadelerini kullandı.