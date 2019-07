(Özel) Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: “Balıkesir'de gönül rahatlığıyla denize girilebilir”

Fevzi Yavuzyılmaz, halk sağlığı yaboratuvarlarında yaptıkları deniz suyu analizlerinin standartların üzerinde olduğunu açıkladı. Yavuzyılmaz, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı değerlere göre il genelindeki 81 denize girme alanından aldıkları 93 numunenin yüzde 93'ünün mükemmel kalitede yüzde 7'sinin de iyi kalitede olduğunu bildirdi.

Balıkesir'e tatil için gelenlerin gönül rahatlığıyla denize girebileceklerini söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 22 ayrı bölgedeki mavi bayraklı plaj sayısının da yapılan denetimler sonucunda 53 tane daha artacağı müjdesini verdi. Deniz suyu kirliliği konusunda Balıkesir'de herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirten Yavuzyılmaz, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “İlimiz Balıkesir turizm potansiyeli yüksek bir il olması sebebiyle biz de sağlık müdürlüğü olarak deniz suyu kirliliği, havuzların denetimini sık sık yapmaktayız. Halk Sağlığı Laboratuvarımızda oradan aldığımız numuneleri değerlendirerek, vatandaşlarımızın denize ve havuza girme noktasında kaliteli ve temizlik noktasında en iyi yerlerde tatillerini geçirmelerini sağlıyoruz. İlimizin bilindiği gibi hem Marmara Denizi'ne hem de Ege Denizi'ne kıyısı olan, birçok ilçede sahili olan bir il. Bizim 81 tane denize girme alanı olarak tespit edilmiş alanımız var. Bu 81 denize girme noktasından 93 farklı yerden numune alıyoruz. Bunları Halk Sağlığı Laboratuvarımızda mikrobiyolojik ve kirlilik açısından değerlendiriyoruz. Bu sonuçları da Sağlık Bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün web sitesinden bu sonuçları tüm vatandaşlarımızın görebileceği şekilde ilan ediyoruz. Bakanlığımızın 2006'da yayınlamış olduğu yönetmelik gereğince; deniz suyu kirlilikleri A, B, C ve D olarak sınıflandırılıyor. A'da mükemmel kalite, B'de iyi, C'de kötü, D'de ise girilmesi tehlikeli ve yasak olan bölge kapsamında. Bizim ilimizde yaptığımız değerlendirmelerde 73 noktada aldığımız numunelerde mükemmel kalite de yani A kalitede olduğunu tespit ettik. Geri kalan yüzde 7'lik kısımda da B kalitede deniz suyu kalitesi tespit ettik. Kötü olarak nitelendirdiğimiz C grubunda ve yasak, girilmesi tehlikeli olarak değerlendirdiğimiz D grubunda hiçbir alanımız yok. Dolayısıyla bizim yüzde 93 oranında mükemmel, yüzde 7 oranında da iyi noktamız var. Kötü ve denize girilmez yerler bizim ilimizde yok. Bu anlamda Ayvalık, Burhaniye, Edremit, körfez bölgesi diye nitelendirdiğimiz bölgeler, yine Marmara Denizi'ne kıyısı olan Marmara Adası'yla başlayıp Bandırma, Erdek, Gönen'in bir kısmında sahillerimiz var. Bunların hemen hemen hepsinde mükemmel derecede su kalitesi mevcut. Yüzde 7 oranında da iyi; bu iyiden kasıt da denize girmenin sıkıntı olmayacağı değerler. Ama bazen kimyasal değerlerde ve mikrobiyolojik değerlerinde çok minimal bozulmalar olabiliyor. Bunlar yağmur vs. etkisiyle olabiliyor” diye konuştu.

“53 noktaya daha mavi bayrak verebilecek durumdayız”

Balıkesir'in sahillerindeki Mavi Bayraklı plajların artması konusunda da gerekli incelemelerin yapıldığını belirten Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Biz deniz su tetkiklerini sürekli yapıyoruz. Bunların 3 yıl belli kriterlerde çıkması kaydıyla Mavi Bayrak talep edilen yüzme alanlarına veriyoruz. Bizden talep edildiği takdirde geçmiş 3 yıllık döneme bakarak, 3 yılda hiçbir bozulma çıkmadığı takdirde veriliyor. Bizim 22 noktamızda da Mavi Bayrak var, bu çok ciddi bir sayı. Bunun yanında 53 noktanın da Mavi Bayrak alabilecek kapasitesi var. Ama Mavi Bayrak müracaat edilmesi durumunda değerlendirilerek verilebiliyor. Bu yüzme alanının uhdesinde olan kurum veya kuruluş; bunlar belediye olabilir, halk plajı olabilir, kamu kurumlarının, otellerin alanları olabilir. Ancak talep edilebilmesi halinde biz Mavi Bayrak verebiliyoruz. Ama yaptığımız tespitlerde 53 noktaya Mavi Bayrak verebilecek durumdayız. Bu yerlerin elimizde verileri var. Ancak Mavi Bayrak bulunan alanlarımız Ayvalık bölgesinde, Edremit bölgemizde var. Yani her bölgemizde Mavi Bayrak almış noktalarımız var. Kurumlar veya işletmeler bu yerlere Mavi Bayrak alınması konusunda başvuru yapabilirler. Yan yana olup, Mavi bayrağı olan ve olmayan alanlarımız var. Dolayısıyla Mavi bayrak müracaata ve talebe bağlı olarak takip edilebilen bir iştir. O anlamda Mavi Bayrak talebini bütün kurumlarımızın, bütün işletmelerimizin talep etmesini istiyoruz. Çünkü 53 noktada Mavi Bayrak verebilecek durumdayız, Mavi Bayrak bizim hem ulusal hem de uluslararası alanda denizimizin temiz olduğunu, 3 yıl boyunca yapılan denetimlerde hiçbir problemin yaşanmadığı belgelenen uluslararası bir sembol. Dolayısıyla bir akreditasyon anlamını taşıyan bir yapıdır. O yüzden Mavi Bayrağı vatandaşlarımızın, işletmelerimizin, kurumlarımızın müracaat ederek şartları uyanların almasını talep ediyoruz. Onlara bu anlamda çağrıda bulunuyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki; Balıkesir sınırları içerisindeki bütün yüzme alanlarında insanlarımız rahat, güvenli, endişe duymadan denize girebilirler. Yüzde 93 oranında A katile, yüzde 7 oranında B kalite, kötü ama girilebilir diyeceğimiz C alanımız hiç yok, yasak diyeceğimiz D alanımız hiç yok. Bu anlamda Balıkesir sınırları içiresinde tüm vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla 81 denize giriş noktasında denize girebilirler” ifadelerini kullandı.