(Özel) Balıkesir muz üretimi ile Antalya ve Mersin'e rakip olacak

Balıkesir'de bir üretici jeotermal sudan faydalanarak oluşturduğu serada muz üretimine başladı. İlk muz fideleri toprak ile buluşurken, yatırımı yapan şirketin yönetim kurulu üyesi Mehmet Mutlu, 11 ay sonra alınacak ilk ürünlerle İstanbul, Bursa gibi büyük pazarları hedeflediklerini söyledi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren muz üretici firması yetkilisi Mehmet Mutlu, bölgede bulunan jeotermal su sonrasında yatırım planı yaptıklarını ve araştırmaları sonucu muz üretimine yöneldiklerini belirterek, toplamda bin dönümde 220 bin muz ağacı yetiştireceklerini söyledi. Mutlu, "Gönen'de yatırım ile birlikte jeotermal muz yetiştireceğiz. İlk etapta seraları oluşturduk, şimdi ise ekimlere başladık. Burası 17 dönümlük bir arazi, ocak ayına kadar 350 dönümü bitirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl ise toplamda bin dönüme ulaşacağız. Bir dönüme 220 adet ağaç dikiliyor. Toplamda da 220 bin adet ağacımız olacak. Şimdi ekim ayındayız. İlk ürünleri 11 ay sonra almayı planlıyoruz" dedi.

Arazide çıkan jeotermal su sıcaklığının 80 derecelerde olduğunu söyleyen Mutlu, eşanjör ile soğuk suyu ısıtarak serada kullandıklarını söyledi. Sıcak suyu kuyudan çıktığı gibi borulara vermeyeceklerini ifade eden Mutlu, "Ürünlerimizi yurt içinde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Pazar avantajı bizde. İstanbul'a, Bursa'ya İzmir'e yakın konumdayız. Bu da Antalya ve Mersin'e göre bizi bir adım öne geçiriyor" dedi.

Öte yandan, Gönen ilçesinin Tuzakçı Mahallesinde kurulan seralarda kadın işçiler fide ekiminde çalışıyor. Köy kadınlarına da gelir kapısı olan serada çalışan kadınları ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.