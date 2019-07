(Özel) Balıkesir Üniversitesi'nde zeytincilik kursu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) tarafından zeytincilere kurs verildi.

"Zeytinin okumuş hali" sloganı ile eğitimlerine devam eden BAÜN Edremit Meslek Yüksek Okulu, eğitim sezonu dışında da bölgedeki zeytincilere kurslar ile yardımcı oluyor. Kurslara Fransa'dan bile kursiyer katılıyor. Edremit MYO'da düzenlenen kurslara yurt içi ve yurt dışında birçok kişi ilgi gösteriyor. Düzenlenen eğitimlerde kursiyerlere zeytin yetiştiriciliği, zeytin yağı üretim teknikleri, sofralık zeytin üretimi ve zeytinyağı tadımı konularında bilgiler veriliyor.

Eğitimler hakkında bilgi veren BAÜN Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvran, “Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu olarak her yıl ülkemizdeki zeytincileri, zeytinciliğe başlayanları okulumuzda topluyoruz. Artık gelenekselleşti. Her yıl temmuz ayında üreticilerimize zeytin ve zeytin yağının bahçeden rafa kadar geçen sürecini anlatıyoruz. Her yıl ilgi artıyor. Bu sene Fransa'dan katılan var. Bu bizi çok sevindirdi. Ülkemizdeki zeytin ve zeytin yağını Fransa'da satmak isteyen bir yurttaşımız. Bunu duyunca biz de çok heyecanlandık. Umarım hayallerini gerçekleştirebilir” dedi.

Fransa'dan eğitimlere gelen Zeki Keleş, “Fransa'da Türk zeytin yağı göremedim. Bu merakımı çekti. Niçin bizim yağımız satılmıyor? Güneşimiz var, denizimiz var. Bu kursa bunun için katılmaya karar verdim” dedi.