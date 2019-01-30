(Özel) Balıkesir'de akaryakıt istasyonuna ani baskın

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri il genelinde bulunan 307 LPG ve akaryakıt istasyonlarına periyodik olarak yapılan ani denetlemelerini sürdürüyor. Balıkesir il merkezinde bir istasyona yapılan ani denetlemede, akaryakıt ve LPG sayaçlarında yapılan kontroller normal çıktı. Denetimlerde akaryakıt istasyonlarındaki kaçak akaryakıt, miktar, damga kontrolü, tabela fiyatı denetimleri titizlikle sürdürülüyor. Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve Defterdarlık ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde akaryakıt kaçakçılığını, haksız rekabet, haksız kazanç, vergi kaybını engellemek, işletme ve tüketici haklarını korumak amaçlanıyor.

“Alıcı ve satıcının hakları korunuyor”

Balıkesir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Ali Aşuk yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada “Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü denetçileri Balıkesir'in merkez ve diğer ilçelerinde ölçü ve tartı aletlerinin düzenli aralıklarla 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında denetimlerini yaparak alıcının ve satıcının haklarını korumak konusunda gereken hassasiyeti göstermektedir. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün görev alanlarına göz atacak olursak bunlar; akaryakıt sayaçları, LPG oto gaz sayaçları, her türlü tartı aletleri taksimetreler ,takograf cihazları elektrik ve su sayaçları kısaca hayatın her alanında karşılaştığımız ölçü ve tartı aletleri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinin denetim alanına girmektedir. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz akaryakıt istasyonunda ani denetim yaptılar ve hata payları normal çıktı”dedi.

Hatalı sayaçlara 257 lira idari para cezası

Hatalı sayaçların belirlenmesi halinde uygulanan cezalara da değinen Balıkesir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Ali Aşuk “Akaryakıt ürünlerine yönelik yapılan denetimlerde, akaryakıt ürünlerinde hata paylarının dışında çalışan sayaçların tespit edilmesi halinde sayaçların kullanımdan men edilerek tamire sevk edilip 257 lira idari para cezası uygulanır. Günlük hayatımızın içinde sürekli karşılaştığımız her türlü ölçü aleti 3516 sayılı Kanun kapsamında devletin takibi altındadır. Bu nedenle ölçü ve tartı aletlerinden elektrik su ve doğal gaz sayaçları 10 yılda bir periyodik olarak yerlerinden sökülerek muayene ye tabi tutulurlar diğer ölçü aletleri ise iki yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulurlar"dedi.

‘Ulusal Marker Test İşlemleri'

Müdür Aşuk sözlerini şöyle tamamladı:"Periyodik muayene başvuru zamanı ise her yılı 1 Ocak ile 28 Şubat Mesai bitimine kadardır. Yaptığımız görüşmelerde Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerinin hazır ambalajlı olarak satışa arz edilen ürünlerinde içindeki net miktarlarını da denetlemenin görevleri arasında oluğunu, ayrıca yine çok önemli bir konu olan akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının EPDK kurumu ile yapmış olduğu protokol kapsamında İl müdürlüğümüzce ‘Ulusal Marker Test İşlemleri' de yapılmaktadır. İlimiz genelinde 307 LPG ve akaryakıt istasyonlarına periyodik olarak yapılan denetimlerimiz devam edecektir”