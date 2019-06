(Özel) Balıkesir'de Bayramda sağlık hizmetleri aksamayacak

Fevzi Yavuzyılmaz vatandaşların 9 günlük Bayram tatilinde sağlık hizmetlerinden yoksun kalmaması için önlemlerini aldıklarını açıkladı. Yavuzyılmaz, tatil boyunca hastanelerde poliklinik hizmetinin verilmeyeceğini ancak acil servisler ile acil sağlık hizmetleri kapsamında 7 gün 24 saat esasında çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Ramazan Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatil kararının ardından Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerekli planlamaları yaptıklarını söyleyen Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, tatilde sağlıkta sıkıntının yaşanmayacağını söyledi. İl Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz vatandaşların bayramı huzur, sükun ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini belirtti.

Tatilde de görevdeyiz

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz Bayram tatilinde aldıkları önlemler ile ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle Balıkesirli hemşerilerimizin ve Türk Milletinin Ramazan Bayramını tebrik ederim. Bir Ramazan Ayı'nı daha bitirip bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Tabi bayramlarda özellikle 9 günlük tatillere denk geldiğinde sağlık hizmetleri açısından bizim için yükümlülüğümüz ve sorumluluğumuz bir kat daha artıyor. Çünkü poliklinik hizmetlerimizi tatil süresince veremiyoruz, sadece acil sağlık hizmetleri ve diğer hizmetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Ama bununla ilgili biz her dönem olduğu gibi ilimizde de gerekli tedbirlerimizi alıp, hiçbir vatandaşımızın, hiçbir şekilde bir sorun yaşamayacağı hazırlık çalışmasını yapıyoruz. Ne yapıyoruz bu süreç içerisinde? Bizim 16 tane Devlet Hastanemiz var, 3 tane Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, yine 3 tane de Acil Sağlık Merkezimizle birlikte 49 Acil Sağlık Hizmeti veren 112 istasyonumuz var. Buradaki acil sağlık hizmetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Yine yatış işlemlerimiz, acil ameliyatlarımız, yoğun bakım hizmetlerimizin hiç biri normal mesai zamanından farklı olmaksızın aynı hizmetleri devam ettiriyoruz. Tabi acil servislerimizde ister istemez bir yoğunluk oluşuyor. Bununla ilgili biz acil servislerimizde takviyelerimizi yapıyoruz. Acil servislerimizi bu anlamda gerek hekim bazında, gerek hemşire ve yardımcı sağlık personeli anlamında takviyelerimizi yaparak bu anlamdaki yoğunlukta vatandaşımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Yine evde sağlık hizmetlerimiz var. Evde sağlık hizmetlerimiz 23 ekiple beraber ilimizde sürdürülmekte. Biz icapçı ekiplerimizle yine hem normal evde sağlık hizmetlerimizi ve evde sağlık hizmetleri içerisinde bulunan diş sağlığı hizmetlerini ihtiyaç olması halinde, vatandaşlarımızın bize ulaşması halinde biz kendilerine bu hizmetlerimizi sunacağız. 7 gün 24 saat hem 112 merkezlerimiz, hem acil servislerimiz ve hem de evde sağlık ekiplerimiz görev başında olacak. Biz hiçbir olumsuzluk yaşanmadan bayramın huzur, sükun ve sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi adına üzerimize düşen vazifeleri ve yükümlülükleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bununla ilgili gerekli önlemlerimizi, takviyelerimizi her zaman alıyoruz. Bu bayramda da inşallah bu şekilde yürüyecek. Biz bu konuda tecrübeli bir ekibiz. Çünkü daha öncesinde de birçok kez bu tür önlemlerimizle bu süreçleri yaşadık. Bu bayramda da yine şeker tadında, güzel bayramların geçirmesini istiyoruz vatandaşlarımızın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyoruz. Ama bize ihtiyaçları olduğunda her zaman 7/24 yanlarında olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.