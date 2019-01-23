(Özel) Balıkesir'de meyve ucuz, sebze pahalı

Balıkesir'de halk pazarlarında meyve fiyatları normal seyrederken, sebze fiyatları cep yakıyor.

Kış aylarının gelmesiyle beraber artan pazar fiyatları hem tüketiciyi hem de satıcıları olumsuz yönde etkiledi. Artan fiyatlar sebebi ile vatandaşlar pazar alış verişlerini daha az yapmak zorunda kalırken, pazarcılar da umdukları satışı yapamamaktan şikayetçi. Balıkesir'de kurulan Salı Pazarı'nda meyve fiyatları çok uygunken, sebzelerin pahalı olması dikkat çekti. 1.5 liraya portakal satılan pazarda patlıcanın kilosu ise 12 liraya kadar ulaşmış durumda. En pahalı sebze ise kıl biber. Kilosu 20 liraya yükselen kıl biber pazarın zirvesinde.

Esnaf üretimin azlığı ve yağışların yüksek olması yüzünden sebze fiyatlarının çok arttığını belirtirken, özellikle serada yetişen ürünlerin vatandaşa ulaşana kadar nakliyat, hal ve komisyon ücretiyle birlikte maliyetinin 3-4 katına yükseldiğini ifade etti.

Vatandaşlar ise ucuzluğu sebebiyle meyveye rağbet gösterirken, sebzeyi ise yarım kilo ya da 250 gram alıyor. Pırasa, kereviz ve lahananın kilosu 5 liradan satılırken, pancarın kilosu ise 4 lira oldu. Geçen hafta 6 lira olan salatalık, bu hafta 7-8 liradan satıldı. Patlıcan 9-10 lira civarında satılırken fiyatı 12 liraya çıktı. Tatlı biberin kilosu 10 liradan 12 liraya yükseldi. Pazar esnafı müşteriyi tezgaha yaklaştırabilmek için etikete malın yarım kilo fiyatını yazıyor.