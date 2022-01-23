İhlas Haber Ajansı

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(Özel) Balıkesir'de sabah kar yağdı akşam güneş açtı

Balıkesir’de gün içinde yağan kar yerini güneşe bıraktı.

Balıkesir'de gün içinde yağan kar yerini güneşe bıraktı.


Balıkesir'de sabah kar yağışı ile uyanan vatandaşlar gün sonunda güneş batarken güneşli havadan nasibini aldılar. Sabahtan başlayan kar öğlen etkisini sürdürmeye devam ederken, gün sonunda kar yağışı yerini güneşe bıraktı. Karlar gün batımında kartpostallık görüntüler oluştururken, drone ile havadan görüntülendi. Balıkesir Meteorolojisinin verilerine göre akşam da karlı havanın etkili olması bekleniyor.

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